В "Укрзалізниці" зміняться ціни на квитки: всі подробиці нововведення

Компанія "Укрзалізниця" має намір домагатися від уряду дерегуляції цін на пасажирські перевезення і права самій визначати вартість квитків у вагонах преміум-класу.

З такою заявою виступив глава УЗ Євген Кравцов. Він також додав, що компанія розраховує розпочати процес поділу пасажирських тарифів на класи вже за півтора місяці — саме стільки необхідно часу Мінінфраструктури, щоб підписати відповідний документ, а Мін'юсту провести його реєстрацію, передає UBR.

Чиновник прояснив ініціативу на прикладі маршруту Київ-Маріуполь, яким курсує состав з нових вагонів, долаючи шлях за 14 годин. За новою класифікацією він потрапить до класу "Люкс" і компанія зможе сама встановлювати будь-які ціни на квитки. Зате два інші состави, що долають дорогу за 16 і 17 годин відповідно, потраплять у стандартний і економ-клас. А вартість проїзду буде фіксована, щоб забезпечити доступні перевезення для менш заможних громадян. Простіше кажучи, в новій концепції багаті платитимуть за бідних.

"У фінплані на 2019 рік передбачено додаткові доходи не від індексації. Ми плануємо завершити реформу за класами тарифів і провести дерегуляцію люксового сегмента пасажирських перевезень, щоб у цьому році не проводити індексацію", — розповів Кравцов, зазначивши, що вартість квитків на потяги нижчих двох класів у цьому році змінюватися не буде.

Значно менше пощастить підприємцям — з 1 квітня вартість вантажоперевезень на залізницях має зрости на 14,1%. Згідно з фінансовим планом компанії, УЗ планує у 2019-му отримати 112 млрд грн виторгу і завершити рік із прибутком 4,5 млрд грн.

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" з 31 березня 2019 року запустить потяг №247/248 "Житомир — Одеса". Він складатиметься з вагонів різних класів і курсуватиме щодня.

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