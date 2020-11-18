В Україні з'явиться нова 10-гривнева монета. Фото

В Україні з 19 листопада введуть в обіг пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Державній прикордонній службі Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, вона виготовлена зі сплаву на основі цинку. Тираж монети – 1 млн штук.

В НБУ нагадали, що монета присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону.

"Одним з обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав", – сказано у повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі – емблема ДПСУ; унизу написи – 10 ГРИВЕНЬ 2020; стилізовані гілки: лаврова та калинова. Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено: угорі написи – ДПСУ, під якими – обрис карти України, унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність прикордонників у повітрі, на суші і на морі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України від 2 листопада увів в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов".

7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

3 червня Національний банк випустив в обіг монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот. Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети слугують у рази довше.