В Україні з'явилася нова монета. Фото

У середу, 7 жовтня, Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.

Як повідомляє пресслужба регулятора, вона називається "Амет-Хан Султан" і виконана з нейзильберу. Її присвятили 100-річчю від дня народження одного з найвідоміших військових льотчиків-асів часів Другої світової війни.

Національний герой кримськотатарського народу Амет-Хан Султан здійснив 603 бойових вильоти, особисто збив 30 і у складі групи – 19 літаків ворога. Тираж монети складає 30 тис. штук, діаметр – 31 мм, гурт – рифлений.

На аверсі в центрі скульптори зобразили стилізовану композицію, що символізує повітряний бій, – літак тих часів. Під ним – дзеркальний абрис збитого ворожого літака. Вгорі знаходиться малий державний герб України і напис "Україна". Внизу – логотип Банкнотно-монетного двору та номінал монети – 2 грн.

Реверс монети прикрасив портрет льотчика – в лівій частині на дзеркальному тлі. Справа півколом викарбувано напис – Амет-Хан Султан. Роки 1920-1971 знаходяться в центрі над символічним зображенням приладу літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ виставить на продаж 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривню старого зразка.