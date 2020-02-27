В Україні зривають план наповнення бюджету: свіжі цифри

В Україні зірвали план надходжень до бюджету від митної та податкової служби за лютий.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на дані Держказначейства. Станом на 26 лютого різниця між планом і фактичними надходженнями в бюджет складає 21,2 млрд грн.

Як зазначено в документі відомства, план на лютий передбачав 63,5 млрд грн надходжень від митної та податкової служби. Але по факту сума надходжень за станом на 26 лютого склала 42,3 млрд грн.

Відзначається, що митниця зібрала 20,2 млрд грн. За даними статистики, в середньому вона збирає по 1 млрд грн в день різних платежів. Таким чином, навіть з урахуванням наступних 3 днів вони зможуть зібрати не більше 23,7 млрд грн. При цьому план становить 28,8 млрд грн.

Таким чином Міністерству фінансів доведеться вирішувати виниклий дефіцит бюджету. Як один з варіантів – доведеться залучати кредити у міжнародних партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, план по доходах бюджету України у 2019 році не був виконаний на 37,8 млрд гривень. Це найгірший результат з 2015 року.

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