Головна Новини
27 лютого • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні зривають план наповнення бюджету: з'явилися свіжі цифри

1.3т
Читати матеріал російською

В Україні зірвали план надходжень до бюджету від митної та податкової служби за лютий.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на дані Держказначейства. Станом на 26 лютого різниця між планом і фактичними надходженнями в бюджет складає 21,2 млрд грн.

Як зазначено в документі відомства, план на лютий передбачав 63,5 млрд грн надходжень від митної та податкової служби. Але по факту сума надходжень за станом на 26 лютого склала 42,3 млрд грн.

Відзначається, що митниця зібрала 20,2 млрд грн. За даними статистики, в середньому вона збирає по 1 млрд грн в день різних платежів. Таким чином, навіть з урахуванням наступних 3 днів вони зможуть зібрати не більше 23,7 млрд грн. При цьому план становить 28,8 млрд грн.

Новини
Знову доведеться брати кредити? Мінфін зриває план наповнення бюджету: цифри
В Україні зривають план наповнення бюджету: свіжі цифри

Таким чином Міністерству фінансів доведеться вирішувати виниклий дефіцит бюджету. Як один з варіантів – доведеться залучати кредити у міжнародних партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, план по доходах бюджету України у 2019 році не був виконаний на 37,8 млрд гривень. Це найгірший результат з 2015 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
бюджет Державна митна служба України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
9
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги