В Україні зникне свій сир фета

Українські компанії з 2023 року втратять право використовувати для сиру власного виробництва назву фета.
Необхідність пошуку нової назви для продукту виникла у зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, повідомляє AgroPortal.
Зокрема фета захищена в ЄС як географічне значення, тому вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.
"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу", – повідомила заступник голови громадської спілки "Вівчарство та козівництво України" Наталія Якименко.
За її словами, для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.
Українські компанії з 2023 року позбудуться права використовувати для сиру власного виробництва назву фета
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.
Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.
Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.
Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.
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