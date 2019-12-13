В Україні зникне свій сир фета

Українські компанії з 2023 року втратять право використовувати для сиру власного виробництва назву фета.

Необхідність пошуку нової назви для продукту виникла у зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, повідомляє AgroPortal.

Зокрема фета захищена в ЄС як географічне значення, тому вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.

"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсолу", – повідомила заступник голови громадської спілки "Вівчарство та козівництво України" Наталія Якименко.

За її словами, для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.

Українські компанії з 2023 року позбудуться права використовувати для сиру власного виробництва назву фета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!