В Україні знайшли "ідеальний вихід" з газового конфлікту з Росією

Україна може не продовжувати контракт з Росією на транзит газу після 2019 року.

Про це заявив в ефірі ObozTV директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський, коментуючи переговори про продовження газового транзиту.

"Є ідеальний варіант. Точка прийняття газу для європейських споживачів переноситься на наш східний кордон. Вони купують газ у "Газпрома" не на західному кордоні, як зараз, а на східному, і укладають з нами транзитний контракт", – пояснив дипломат.

За його словами, "транзитний контракт з'являється, але не з "Газпромом", а з європейськими споживачами".

"Легко змусити комерційні компанії переносити точку прийняття. Цим треба було займатися давно. За попередньої влади ці рішення прийняті не були, вони ігнорувалися. Сьогодні всі ці пропозиції знову на столі, вони обробляються в РНБО", – зазначив Корсунський.

"Є ідеальний варіант – транзитний контракт укладається таким чином, як нам це подобається. Є варіант, який нас набагато менше влаштовує, але на якийсь період він нас можливо влаштує – це контракт з Росією", – додав дипломат.

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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