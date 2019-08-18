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В Україні знайшли "ідеальний вихід" з газового конфлікту з Росією

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Україна може не продовжувати контракт з Росією на транзит газу після 2019 року.

Про це заявив в ефірі ObozTV директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський, коментуючи переговори про продовження газового транзиту.

"Є ідеальний варіант. Точка прийняття газу для європейських споживачів переноситься на наш східний кордон. Вони купують газ у "Газпрома" не на західному кордоні, як зараз, а на східному, і укладають з нами транзитний контракт", – пояснив дипломат.

За його словами, "транзитний контракт з'являється, але не з "Газпромом", а з європейськими споживачами".

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"Легко змусити комерційні компанії переносити точку прийняття. Цим треба було займатися давно. За попередньої влади ці рішення прийняті не були, вони ігнорувалися. Сьогодні всі ці пропозиції знову на столі, вони обробляються в РНБО", – зазначив Корсунський.

"Є ідеальний варіант – транзитний контракт укладається таким чином, як нам це подобається. Є варіант, який нас набагато менше влаштовує, але на якийсь період він нас можливо влаштує – це контракт з Росією", – додав дипломат.

В Україні знайшли "ідеальний вихід" з газового конфлікту з Росією

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV ринок газу
Особа
Сергій Корсунський
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ транзит газу
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Ш. Олег
Ш. Олег
А-а-а-а-а!!! Откуда? Откуда в Украине в одночасье взялось столько идиотов на руководящих постах??? Ведь совсем недавно ещё были люди как люди, не без придури, конечно, но в пределах общемировой статистики. И вдруг, откуда ни возьмись, изо всех щелей - легион омелянов с "гиперлупами"! Так и прут, так и прут, и нет им конца и края!… Что несёт этот несчастный? В какой параллельной реальности витают его мысли? Куда смотрят отечественные психиатрия, санитарно-эпидемиологическая служба и рыбнадзор? Ведь из-за подобных людей вся страна находится в опасности! Да что там страна - вся планета! Галактика! Вселенная!!! Эх, пойду, приму немедленно девяносто семь капель валерьянки, а то, боюсь, со мной случится что-то страшное… :)
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну так в чем проблема? заключайте контракт с Европой и получайте с неё охулиарды денег! только Европа не хочет иметь с вами дела.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Идеальный путь только один...1 Вымолить стоя на коленях прощение у российского народа за оскорбления 2 Компенсировать все затраты на строительство Северного потока и вернуть все долги 3 Если что то утырите из трубы в договоре прописать жуткие санкции...А как вы хотели??Вы теперь нам никто..Мы без вас прекрасно живём А вы без нас никак))))))))))))))
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