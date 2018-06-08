В Україні значно подорожчав євро

Національний банк в п'ятницю, 8 червня, послабив курс гривні по відношенню до долара і євро.

Зокрема, офіційний курс гривні до європейської валюти був встановлений на рівні 30,97 грн/€, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, євро в порівнянні з попереднім робочим днем подорожчав на 19 копійок.

У той же час курс долара виріс на 1 копійку до 26,17 грн/$.

При цьому середній курс продажу євро в банках виріс на 5 копійок - до 31,06 грн/€.

Середній курс продажу долара в банках не змінився і залишився на рівні 26,19 грн/$.

В обмінниках долар подешевшав на 1 копійку - до 26,10 грн/$. Євро подорожчали на 6 копійок - до 30,96 грн/€.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки у 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S&P у своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.