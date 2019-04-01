В Україні змінився тариф на газ: скільки заплатимо

В Україні з 1 квітня знижується ціна на газ для побутових споживачів на 2%. При цьому не встановлюється максимально можлива торгова націнка постачальника.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України". "ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" знижує ціну на квітень для своїх побутових споживачів на 2%, не встановлюючи максимально можливу торговельну націнку постачальника, яка дозволена законодавством", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів "Нафтогазу" складе 8,38 грн за кубометр замість 8,55 грн за кубометр (з ПДВ і витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Status Quo

У той же час бізнес буде платити за такі ж обсяги блакитного палива всього 5,9 гривні за кубометр. Вперше за кілька років ціни за урядовим проектом вищі за ринкову вартість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення було прийнято після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які у три рази вищі від попередніх.

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