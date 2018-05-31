В Україні зібралися звільнити скандального міністра фінансів Данилюка

Верховна Рада на наступному тижні може звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Проект подання про звільнення Данилюка на закритій частині засідання Кабінету міністрів вніс прем'єр Володимир Гройсман, повідомляє "РБК-Україна".

За словами джерел в уряді і парламенті, дане рішення підтримала більшість міністрів.

Винятком стали лише і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе і міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Відповідно до закону про Кабмін, для звільнення будь-якого міністра (крім міністра закордонних справ і міністра оборони) досить подання від прем'єра або особистої ініціативи міністра.

При цьому джерела в уряді відзначають, що Данилюк не має наміру самостійно писати заяву про відставку.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларовану квартиру в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.