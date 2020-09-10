В Україні у 2020-му тричі збільшать пенсії: хто уже може отримати більше

В Україні з 1 вересня виросли мінімальні пенсії у зв’язку з підняттям мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. На більші суми може розраховувати 14% пенсіонерів, або 1,6 млн осіб.

OBOZREVATEL дізнався, як підвищення мінімалки вплине на суми пенсій.

Мінімальна пенсія на сьогодні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних і становить 1712 грн. Її отримують пенсіонери за віком та люди з обмеженими можливостями.

Для непрацюючих пенсіонерів, яким 65 років і більше, що мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія не може бути менше 40% від мінімальної зарплати. З огляду на підняття мінімалки до 5 тисяч гривень, їхні пенсії також збільшилися.

Максимальна надбавка становить 110,8 грн. Якщо до 1 вересня їхня пенсія була не менше ніж 1889,2 грн (4723 грн х 40%), то тепер стала 2000 грн (5000 грн х 40%).

Також до 2000 грн підняли пенсії тим, хто до 1 вересня отримував більше ніж 1889,2 грн, але менше 2000 грн. Розмір надбавки у кожного виявився індивідуальним, це могло бути навіть кілька копійок.

Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій

Найближче підвищення пенсій має відбутися 1 грудня: на цю дату заплановане третє у цьому році збільшення соцстандартів – прожиткового мінімуму (ПМ) для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів.

Оскільки мінімальна пенсія для непрацездатних не може бути менше за ПМ, то вона теж зросте. З 1 грудня вона становитиме 1769 грн (+57 грн).

Після підвищення соцстандартів пенсії з 1 грудня стануть вище приблизно у 3 млн людей, або у 30% пенсіонерів. Найбільше виграють від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високі.

Хто отримає більше:

ті категорії пенсіонерів, кому виплати нараховуються у відсотках від прожиткового мінімуму. Це інваліди війни – у них, залежно від групи інвалідності, пенсії зростуть на 205-370 грн , інваліди ЧАЕС – пенсії виростуть на 128-162 грн , учасники бойових дій – на 93 грн;

шахтарям додадуть по 170 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, ті, хто має звання “народний” або “заслужений”) додатково отримають від 11,4 до 22,8 грн;

а от решті, хто отримує тільки трудові пенсії за віком вище, ніж нова мінімальна з 1 грудня (1769 грн), не додадуть нічого, або збільшення виявляться незначними – від 57 копійок до 7-12 грн.

не зміняться пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-2020 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн, а максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.

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