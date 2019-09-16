В Україні збільшать мінімальну зарплату: що закладено в держбюджет 2020

В Україні в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні.

Про це сказано в пояснювальній записці до законопроекту, який був опублікований на сайті Ради в понеділок, 16 вересня. Відзначимо, що документ був повністю закінчений Кабінетом міністрів і переданий до парламенту в неділю, 15 вересня.

"Стаття 8. Встановити у 2020 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні; в погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні.

Відзначається, що соцдопомога становитиме 25% від прожиткового мінімуму для основних груп населення - 506 грн. А для осіб з інвалідністю він складе 100% вона прожиткового мінімуму - 2027 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У неділю, 15 вересня, до Верховної Ради внесли проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.

Український уряд надалі не буде планувати бюджет на кожен рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Так, затвердження бюджету буде передувати прийняття повноцінної 3-річної декларації.

Раніше Гончарук розповів, що проект бюджету на 2020 рік буде базуватися на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

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