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В Україні запустять ринок електроенергії: Насалик пояснив, що буде з цінами з 1 липня

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В Україні з 1 липня після запуску ринку електроенергії ціна на світло для населення не підвищиться.

Як заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, при цьому тариф для промислових споживачів зросте на 8-10%, оскільки саме таке підвищення закладала НКРЕКП.

За його словами, ціни для населення вже не ростуть – вони залишаються базовими. Міністр додав, що зараз в уряді підняли питання про те, що будуть рости ціни для споживачів, які споживають до 150 кВат.

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"З введенням нової моделі ринку не повинна різко піднятися ціна на електроенергію - не тільки для населення, але і для побутових споживачів. Для останніх ціна виросте на 5-6%, тому що навіть при формуванні прогнозного балансу на 2019-й, уже на друге півріччя НКРЕКП передбачала збільшення оптової ринкової ціни на 8-9%. Отже, ціна виросла б, навіть якби нову модель не вводили", - раніше пояснював Насалик в інтерв'ю Gazeta.ua.

Під час засідання уряду, прем'єр-міністр Володимир Гройсман також підкреслив, що ціна для населення не буде підвищуватися. В подальшому тарифи зміняться тільки в тому ключі, в якому це було передбачено НКРЕКП.

В Україні запустять ринок електроенергії: Насалик пояснив, що буде з цінами з 1 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 5 червня прийняв рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно вибирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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Україна
Теги
тарифиУкраїнаКабінет Міністрів України
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