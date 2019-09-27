В Україні запустили ринок електроенергії: як вплине на тариф

Підвищення ціни на електроенергію для промисловості не вплине на тарифи для населення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів глава Біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський. За його словами, ймовірність зростання тарифів населення зараз вельми незначна.

Олексій Дубовський

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Відповідаючи на питання, чи позначиться підвищення ціни на електроенергію для промисловості на тарифах для населення, Дубовський відповів негативно.

"Ринок електроенергії для промисловості і для населення живуть кожен своїм окремим життям. Населенню нічого переживати, оскільки поточна ціна встановлена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, тому "Енергоатом" та і "Укргідро"тзабезпечують ціну за рахунок власного виробітку в рамках ПСЗ", - зазначив він.

ПСЗ або "публічні спеціальні зобов'язання" були введені урядом, для того, щоб уникнути різкого зростання вартості електроенергії для населення. Енергогенеруючі компанії виконують ПСЗ, щоб компенсувати частину вартості електроенергії для населення за рахунок прибутку інших учасників ринку.

Раніше OBOZREVATEL передавав заяву члена комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, який стверджував - поки складно точно сказати, як зміняться тарифи до листопада нинішнього року.

У квітні 2017 року Рада прийняла закон "Про ринок електричної енергії", який повинен був змінити принцип доставки електроенергії споживачам з 1 липня 2019 роки;

Згодом з'ясувалося, що через недоробки в законі нардепам не вдалося знизити ризик зростання цін;

Запуск ринку повинен був привести до більш справедливого формування цін, але через низький рівень конкуренції і скасування субсидій Кабмін вирішив "врятувати" ціни для споживачів, і ввести механізм ПСО;

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