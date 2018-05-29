В Україні запропонували посилити кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків

В Україні посилення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво може допомогти викорінити існуючі схеми ухилення від оподаткування.

Перш за все такі заходи необхідні в разі нанесення державі шкоди у великому і особливо великому розмірі, заявила директор департаменту адміністративного оскарження та судового супроводу Державної фіскальної служби України Ірина Антоненко в інтерв'ю UBR .

Для боротьби зі схемами ухилення від оподаткування, за її словами, також потрібно ввести чітку і конкретну базу, яка б визначала фіктивні операції. Крім того, необхідно позбавити платників права відображати в податковій звітності такі операції.

"Незалежно від факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН, якщо ми виявимо таку фіктивну операцію в результаті документальної перевірки", - повідомила Антоненко.

Представниця ДФС зазначила, що також важливо встановити відповідальність у вигляді анулювання реєстрації платника ПДВ за систематичне ухилення від податкового контролю при відсутності компанії за місцем реєстрації.

Раніше OBOZREVATEL писав, чим загрожує введення податку на виведений капітал в Україні.