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В Україні закрили реєстр корупціонерів: що трапилося

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В Україні закрили реєстр корупціонерів і тепер майже 24 тисячі корупціонерів потенційно зможуть повернутися на державну службу.

Мін'юст перестав публікувати реєстр у форматі відкритих даних і ці дані тепер не оновлюються, повідомляє "Опендатабот".

"Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади", – відзначається у повідомленні.

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"Відповідно до постанови Кабміну, Національне агентство проводило перевірку претендента на державну посаду в реєстрі корупціонерів", – заявив виконавчий директор Центру політико-правових досліджень Тарас Бойко.

Зараз НАЗК взялося створювати сайт з реєстром корупціонерів, проте він не є відкритим.

Представники Національного агентства з протидії корупції також повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться.

Точна дата публікації залишається невідомою.

Мін'юст перестав публікувати реєстр у форматі відкритих даних

Мін'юст перестав публікувати реєстр у форматі відкритих даних

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна через корупцію на митниці щорічно втрачає понад 4 млрд євро.

"Це вдвічі більше за ту суму, яку Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку", – йдеться у розслідуванні видання Süddeutsche Zeitung.

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Місце
Україна
Тег
НАЗК
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