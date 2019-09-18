Українці закликали Гончарука звільнити голову Держпродспоживслужби

В Україні закликали прем'єр-міністра Олексія Гончарука звільнити керівника Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимира Лапу, а також усіх його заступників.

Про це свідчить зареєстрована на сайті Кабінету міністрів петиція. Її автор стверджує, що зараз Держпродспоживслужба не може реалізувати жодного з покладених на неї повноважень.

За його словами, відомство займається виключно "абсорбцією державних коштів".

Автор звернення стверджує, що з приходом Лапи на посаду голови Держпродспоживслужби ситуація з продовольчою безпекою України значно погіршилася. Зокрема у тексті петиції йдеться про те, що:

фермерські господарства України почали зазнавати мільйонних збитків, адже контролери не можуть дати ради, зокрема, з АЧС та організувати результативну роботу з попередження та недопущення поширення вірусу;

у школах та садочках почали чи не щодня труїтися діти, бо відсутній контроль за якістю дитячого харчування, а недобросовісні постачальники продуктів відкуповуються від контролерів хабарами;

у дитячих санаторіях і таборах відпочинку запанувала повна антисанітарія та безконтрольність, що призводить навіть до смерті дітей, за які ніхто до цього часу не покараний;

у магазинах та на ринках переважає фальсифікат, як харчової так і побутової продукції, а його виробники та продавці не несуть за це жодної відповідальності;

тендерні закупівлі відомства погрузли у корупції та відкатах: завищені в рази ціни, незаконна дискваліфікація невигідних постачальників, визначення “переможцями” лише тих, хто згоден на розподіл отриманої маржі від намальованої (не ринкової) космічної ціни.

"Прошу звільнити із займаної посади Лапу та усіх його заступників негайно, аби вберегти сферу контролю та захисту прав споживачів від подальшої руйнації та нівелювання. Хоча далі – вже нікуди!" – йдеться у зверненні до Гончарука.

Петиція була зареєстрована у понеділок, 16 вересня. До кінця збору необхідних 25 тисяч підписів залишилося 88 днів.

До кінця збору необхідних 25 тисяч підписів залишилося 88 днів

Прем'єр-міністра Олексія Гончарука закликали звільнити голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ "Про розгляд питання щодо звільнення державних уповноважених", який містив прізвища усіх членів комітету, окрім самого керівника.

Зокрема керівник АМКУ перерахував прізвища восьми держуповноважених, що перебували у складі комітету. Терентьєв попросив "ухвалити рішення щодо звільнення державних уповноважених, відповідно до компетенції президента, визначеної законом України "Про Антимонопольний комітет".

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