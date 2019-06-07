В Україні заговорили про зняття блокади Донбасу: ГПУ вжила рішучих заходів

Генеральна прокуратура України порушила справу через заклик зняти економічну блокаду Донбасу і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Ролик з його заявою опублікований на сторінці в Facebook.
Відзначається, що відомство відкрило загалом три кримінальні провадження. Також справа завели через заклики заборонити українським військовослужбовцям відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.
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