В Україні заборонять ямковий ремонт доріг: як це буде

З 2020 року "Укравтодор" відмовиться від ямкового ремонту доріг. На такий крок зважилися тому, що на такому виді робіт процвітає схема розкрадання бюджетних грошей.

Про це заявив у інтерв'ю "УНІАН" міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, таку ідею почали впроваджувати ще за часів колишнього в.о. глави "Укравтодору" Славомира Новака.

"Ми плануємо дотримуватися цієї ідеї. До речі, "Укравтодор" від неї почав відмовлятися ще за пана Новака. Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", – заявив міністр.

Дороги в Україні facebook.com

Він також уточнив ризики з ремонтом шляхів в Україні у 2020 році: "Депутати залишили частину акцизів на місцях. Вважаю, що вони трохи не розібралися. У такий спосіб ці гроші можуть розмитися і не піти на дороги. Комусь пофарбують лавку або сто гривень пенсії додадуть".

Криклій також нагадав, що Дорожній фонд буде поповнюватися завдяки штрафам на габаритно-ваговому контролі.

"Раніше ці кошти йшли в загальний бюджет. Тому Дорожній фонд наповниться, як і заплановано. Крім того, на місцях залишиться небагато – всього 12% за акцизами. Ми будемо виконувати наші амбітні плани – відремонтувати майже 4 тисячі км доріг", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг було виділено понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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