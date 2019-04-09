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В Україні заборонили відключати електрику стратегічним об'єктам: що трапилося

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В Україні заборонили обмежувати і відключати постачання електроенергії об'єктам держвласності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів постановою №300 від 25 березня 2019 року, передає "112 Україна".

"Обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в сфері телекомунікацій і зв'язку", – йдеться у новому пункті порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКП заявили, що звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі мають надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

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