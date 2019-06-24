В Україні забили на сполох через аномальну спеку і звернулися в РНБО

Через аномальну спеку запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися майже на 10%, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі України.

Як попередила пресслужба "Укренерго", загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі склалася в останні два тижні, коли в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря. Водночас пік споживання потужності становив 17 935 МВт.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі під час підвищення температури повітря й пікового споживання необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом", — підкреслили в "Укренерго".

Поки ж енергосистема працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній.

"Поза резервами через відсутність вугілля перебувають 7 блоків ТЕС (3 — ДТЕК і 4 — Центренерго) сумарною встановленою потужністю 2857 МВт. За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися майже на 10%", — розповіли в компанії.

Крім того, ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 — Центренерго, 1 — Донбасенерго та 1 — ДТЕК Енерго) на 2320 МВт, підкреслили в "Укренерго".

"У випадку подальшого підвищення температури, збереження тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі виникне надзвичайна ситуація", — попередили в компанії.

РНБО

Щоб врегулювати це питання, потрібно прискорити виведення з ремонту Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" і Слов'янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення в роботу газомазутних блоків ТЕС, зазначили в "Укренерго".

Крім того, для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність поставок вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго".

"З цього приводу "Укренерго" вже звернулося в РНБОУ з відповідним листом. Від оперативності ухвалення рішення та його виконання залежатиме операційна безпека енергосистеми України", — підсумували в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

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