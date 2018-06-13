В Україні взялися за Антимонопольний комітет

Кабінет міністрів доручив Державній аудиторської службі провести аудит Антимонопольного комітету України за фактами затримки процедур державних закупівель.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 13 червня, інформує "Урядовий портал".

"Ми отримуємо досить багато скарг від центральних органів, від органів місцевого самоврядування про те, що є факти зупинки, скасування або оскарження процедур державних закупівель", - заявив міністр Кабміну Олександр Саєнко.

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За його словами, це призвело до неефективного використання коштів та затримок будівництва об'єктів.

"Держаудитслужба разом з іншими зацікавленими органами проведе комплексну перевірку таких фактів. Ми запросимо всю необхідну інформацію в міністерствах, центральних органах, органах місцевого самоврядування і зробимо детальний її аналіз, після чого представимо на уряді результати такої перевірки", - резюмував Саєнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав діяльність Антимонопольного комітету неефективною і заявив, що бачить ознаки корупційних ризиків в його роботі.