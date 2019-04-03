В Україні вже знизили ціну на газ: як зміниться тариф

В Україні з квітня 2019 року знизили ціну на газ для населення з 8,55 грн за куб. до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за куб.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України". Таким чином компанія виконала розпорядження уряду.

"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться в повідомленні НАК в Twitter.

Зокрема, НАК ще 19 березня опублікувала цінові пропозиції на газ з 1 квітня 2019 року для споживачів. Варто відзначити, що ще в березні компанії "Нафтогазу" скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для побутових споживачів.

"З огляду на це, "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів "Нафтогазу" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м", - йдеться в поясненні.

Водночас, промислові споживачі "Нафтогазу" будуть купувати газ на умовах передоплати, за ціною 5,9 тис. грн/тис. куб. м.

У компанії стверджують, що їм вдалося знизити ціну на газ за рахунок зниження власної маржі.

"Вплинути на маржу інших компаній-постачальників ми не можемо, це приватні компанії", - пояснили в НАК.

Крім того, в "Нафтогазі" стверджують, що змушені продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, встановленою в постанові №867, тому закликають Кабмін скасувати "існуючий режим ПСО і прибрати посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою "Нафтогаз" і побутовими споживачами" .

У той же час, в "Нафтогазі" заявляють, що не брали участі в розробці документа, на який посилається уряд, і їм ще невідомо, про що в ньому йдеться.

Підтрімуємо бажання правительства привести ціни на газ для населення до ринкового умів. Нафтогаз НЕ взявши участь у розробці цього документу, и нам ще невідомо, что міcтіться у ньом https://t.co/YueHRVMPu2 - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 3 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 3 квітня, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 квітня тариф на газ буде встановлювати "Нафтогаз", а не Кабінет міністрів. Це призведе до значного зниження вартості блакитного палива для населення.

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