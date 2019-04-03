|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні вже знизили ціну на газ: як зміниться тариф

1.4тЧитати матеріал російською

В Україні з квітня 2019 року знизили ціну на газ для населення з 8,55 грн за куб. до 8,38 грн за куб., тобто на 17 копійок за куб.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України". Таким чином компанія виконала розпорядження уряду.

"Ми вже виконали сьогоднішнє доручення прем'єр-міністра і з 1 квітня продаємо газ населенню за ціною нижче 8,55 грн", - йдеться в повідомленні НАК в Twitter.

Зокрема, НАК ще 19 березня опублікувала цінові пропозиції на газ з 1 квітня 2019 року для споживачів. Варто відзначити, що ще в березні компанії "Нафтогазу" скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для побутових споживачів.

"З огляду на це, "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів "Нафтогазу" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м", - йдеться в поясненні.

Водночас, промислові споживачі "Нафтогазу" будуть купувати газ на умовах передоплати, за ціною 5,9 тис. грн/тис. куб. м.

У компанії стверджують, що їм вдалося знизити ціну на газ за рахунок зниження власної маржі.

Новини
В Україні змінився тариф на газ: скільки заплатимо

"Вплинути на маржу інших компаній-постачальників ми не можемо, це приватні компанії", - пояснили в НАК.

В Україні вже знизили ціну на газ: як зміниться тариф

Крім того, в "Нафтогазі" стверджують, що змушені продавати газ компаніям-постачальникам за ціною, встановленою в постанові №867, тому закликають Кабмін скасувати "існуючий режим ПСО і прибрати посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою "Нафтогаз" і побутовими споживачами" .

У той же час, в "Нафтогазі" заявляють, що не брали участі в розробці документа, на який посилається уряд, і їм ще невідомо, про що в ньому йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 3 квітня, на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 квітня тариф на газ буде встановлювати "Нафтогаз", а не Кабінет міністрів. Це призведе до значного зниження вартості блакитного палива для населення.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"газтарифи
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Как говорил украденный москалями у британца Милна и американца Диснея Винни-Пух: "это "ж-ж-ж" - неспроста!" :) В преддверии второго тура президентских выборов кабмин торжественно передаст вопросы ценообразования "Нафтогазу", "Нафтогаз" на фоне снижения мировых цен на энергоносители ещё более торжественно понизит тарифы… а потом цены на рынке поползут вверх, и украинские хозяева нафты и газа с лихвой компенсируют временно недополученную прибыль. Причём, полагаю, "лихва" эта окажется неслабой. И кто будет виноват? Гройсман? Нееееееее! Коболев! А с Коболева что взять? :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки