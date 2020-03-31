Головна Новини
31 березня • оновлено в 15:27
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні вже почалася підготовка до запуску ринку землі

940
Читати матеріал російською

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України почало підготовку до запуску в країні ринку землі, який запланований на 1 липня 2021 року.

Про це заявив у вівторок, 31 березня, міністр економіки Ігор Петрашко, повідомила прес-служба міністерства.

В Україні прийняли закон про ринок землі

В Україні прийняли закон про ринок землі

odessa-life.od.ua

"Зараз наше головне завдання – підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору" , – заявив Петрашко.

За інформацією прес-служби, міністерство починає консультації з аграріями та створює спеціальну робочу групу для імплементації закону про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після прохання президента Володимира Зеленського.

В Україні відкриють ринок землі з 1 липня 2021 року що дозволить українцям купити до 100 га землі, при цьому купувати землю зможуть тільки фізичні особи. Тим часом, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасування рішення парламенту про запуск ринку землі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Після виплати зовнішнього боргу, дуже скоро непрофесійній команді Зеленського не вистачить коштів на створення "раю за землі" для ВСІХ фермерів
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный-антинародный режим..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Анджей Дуда: Украина должна добровольно вернуть земли Польши, принадлежащие ей до 1939 года
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги