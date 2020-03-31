В Україні вже почалася підготовка до запуску ринку землі

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України почало підготовку до запуску в країні ринку землі, який запланований на 1 липня 2021 року.

Про це заявив у вівторок, 31 березня, міністр економіки Ігор Петрашко, повідомила прес-служба міністерства.

В Україні прийняли закон про ринок землі odessa-life.od.ua

"Зараз наше головне завдання – підготуватися до відкриття ринку землі і створити всі необхідні умови для того, щоб фермер отримав доступ до кредитних ресурсів, не допустити рейдерства і встановити такі правила гри, які б дозволили створювати нові робочі місця на землі і розвиватися аграрному сектору" , – заявив Петрашко.

За інформацією прес-служби, міністерство починає консультації з аграріями та створює спеціальну робочу групу для імплементації закону про ринок землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після прохання президента Володимира Зеленського.

В Україні відкриють ринок землі з 1 липня 2021 року що дозволить українцям купити до 100 га землі, при цьому купувати землю зможуть тільки фізичні особи. Тим часом, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасування рішення парламенту про запуск ринку землі.

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