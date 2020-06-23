В Україні встановили нові тарифи на газ: скільки тепер заплатимо і коли злетять суми

В Україні "Нафтогаз" на червень знизив тариф на газ для населення на 6% – до 2,14 грн за кубометр (без урахування податків і витрат на розподіл і транспортування). Також в цій ціні не враховується і розмір абонплати, який вже в наступному місяці злетить на 24%.

Про зниження тарифів заявили в прес-службі "Нафтогазу". Наприклад, в Миколаєві кубометр газу в травні коштував 2,94 грн, а в червні – 2,78 грн. Припустимо, що влітку сім'я на підігрів їжі і води витрачає 25 кубометрів блакитного палива. Якщо в минулому місяці за такий обсяг потрібно було заплатити 88,2 грн, то за цей місяць – близько 73,5 грн.

Правда, варто враховувати, що окремо потрібно вносити і абонплату за газ. У липні абонентську плату збільшать майже на 24% .Її розмір у всіх різний. З одного боку, він залежить від постачальника, а з іншого – від того, скільки за "газовий рік" (з жовтня по жовтень) блакитного палива ви витратили.

Наприклад, якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата складе 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.

"У червні 2020 оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК" Нафтогаз України "поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), знизилася до 2,14 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 6% менше у порівнянні з травнем 2020 року ", – йдеться в заяві "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ впали на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.