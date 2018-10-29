В Україні вперше перевірять якість опалення: що зміниться

В Україні почнуть впроваджувати перевірки показників якості у сфері теплопостачання. Такі міри в країні вводять вперше.

Як повідомляється на сайті Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), моніторинг здійснюватимуть за показниками безперервності теплопостачання та якості теплової енергії.

Це дозволить комісії отримувати інформацію про показники якості теплопостачання за трьома напрямками:

1) безперервність теплопостачання (щорічно):

середня тривалість перерв у теплопостачанні;

кількість перерв;

середня тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимого терміну.

2) якість теплоносія (щорічно):

кількість випадків недотримання параметрів тиску/температури за результатами проведених вимірювань.

3) комерційна якість надання послуг (щокварталу):

кількість наданих послуг;

кількість і відсоток послуг, час виконання яких перевищив встановлені терміни.

Передбачається, що моніторинг дозволить регулятору інформувати споживачів і зацікавлені сторони про показники якості послуг із теплопостачання, а також у перспективі враховувати показники якості послуг під час встановлення тарифів ліцензіатам у сфері теплопостачання.

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