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В Україні вперше перевірять якість опалення: що зміниться

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В Україні почнуть впроваджувати перевірки показників якості у сфері теплопостачання. Такі міри в країні вводять вперше.

Як повідомляється на сайті Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), моніторинг здійснюватимуть за показниками безперервності теплопостачання та якості теплової енергії.

Це дозволить комісії отримувати інформацію про показники якості теплопостачання за трьома напрямками:

1) безперервність теплопостачання (щорічно):

  • середня тривалість перерв у теплопостачанні;

  • кількість перерв;

  • середня тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимого терміну.

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2) якість теплоносія (щорічно):

  • кількість випадків недотримання параметрів тиску/температури за результатами проведених вимірювань.

3) комерційна якість надання послуг (щокварталу):

  • кількість наданих послуг;

  • кількість і відсоток послуг, час виконання яких перевищив встановлені терміни.

Передбачається, що моніторинг дозволить регулятору інформувати споживачів і зацікавлені сторони про показники якості послуг із теплопостачання, а також у перспективі враховувати показники якості послуг під час встановлення тарифів ліцензіатам у сфері теплопостачання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити 8550 грн за 1 тис. куб. м. Але вже з 1 січня 2020-го може досягти 12 314 гривень.

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Читайте всі новини по темі "опалювальний сезон" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опалювальний сезон
Місце
Україна
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