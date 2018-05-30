В Україні вирішили питання підвищення тарифів на газ

Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.
Зокрема, уряд на засіданні в середу, 30 травня, вирішив продовжити дію постанови №187 "Про затвердження положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" до 1 серпня 2018 року.
Таким чином, в найближчі два місяці в Україні не зростуть тарифи на газ для населення.
Зокрема, ціна газу для поставок залишиться на рівні 4942 гривень за тисячу кубометрів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів - 6 958 гривень.
Підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду.
При цьому в Кабміні зазначають, що переговори з МВФ з цього питання досі тривають, у зв'язку з чим і виникла необхідність продовжити дію зобов'язань.
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