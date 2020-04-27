В Україні вирішили обмежити експорт кукурудзи

У поточному маркетинговому році експортні відвантаження кукурудзи з України обмежать. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства вже розробили додаток до Меморандуму про взаєморозуміння з учасниками зернового ринку, де прописані граничні обсяги експорту зерна. Про це, посилаючись на учасників зернового ринку, повідомило видання Latifundist.com.

Підтвердили інформацію про наміри встановити обмеження на експорт кукурудзи і в профільному міністерстві.

"На онлайн-зустрічі з представниками аграрних асоціацій представили проект Програми до Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки та учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту кукурудзи врожаю 2019 р до 31 серпня 2020 року на рівні не більше 29,3 млн т. Згідно запропонованого Додатку, перегляд граничного обсягу експорту кукурудзи, врожаю 2019 р може бути здійснений після 30 червня 2020 року", - цитує видання відповідь прес-служби Мінекономіки.

За даними видання, уряд планує переглянути граничний обсяг експорту зернової врожаю 2019 року після закінчення 2019/20 МР - після 30 червня 2020 р. Зокрема, це обсяги зерна врожаю 2019 р, які можуть бути експортовані в 2019/20 МР (з 1 липня 2019 р до 30 червня 2020 р.) і в 2020/21 МР (з 1 липня 2020 р до 31 серпня 2020 р.).

"Обговорення про підписання додатку до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом і учасниками ринку тривають. Запропоновані Міністерством показники обсягу експорту кукурудзи 29,3 млн т (зараз експортовано вже 26,1 млн т) абсолютно відповідають очікуванням "Української Зернової Асоціації" (УЗА), а темпи реального експорту кукурудзи говорять про відсутність особливого інтересу експортерів до кукурудзи", - заявив виконуючий обов'язки виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко.

За його словами, ситуація на ринку свідчить, що українська кукурудза наразі дорога, різниця в ціні $ 25-30 на тонні у порівнянні з аргентинською або американською.

"Тому УЗА очікує спад темпів експорту кукурудзи вже в найближчому майбутньому. Зараз виконуються раніше підписані контракти. Зважаючи на це, УЗА не бачить передумов для паніки або розмов про дефіцит кукурудзи. Ситуація під контролем, ми разом з Мінекономіки майже щодня моніторимо ситуацію з експорту зерна, тому немає причин для хвилювань", - вказав Іващенко.

Дата підписання додатку до Меморандуму про обсяги експорту кукурудзи може стати відома вже в понеділок, 27 квітня. На цей день заплановано детальне обговорення програми між Мінекономіки та учасниками ринку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про критичну ситуацію, яка склалася на ринку зерна в цьому році. При рекордних урожаях зернових наша держава залишилася практично без зерна. Критична ситуація склалася через те, що колишнє керівництво Мінекономіки вперше за всю історію України не обмежило максимальні обсяги зерна, які можна було експортувати без загрози для продовольчої безпеки України. Як наслідок, зернотрейдери почали вивозити зерно з України у величезних масштабах, провокуючи його дефіцит на внутрішньому ринку. Як наслідок, ціни практично на всі зернові почали стрімко зростати. Збільшилася і вартість продуктів, вироблених із зерна. Зокрема, суттєво зросла вартість комбікормів, що вдарило по птахівництву і тваринництву, поставивши їх на межу знищення.

Нове керівництво Мінекономіки, схоже, проблему розуміє. 30 березня 2020 року було підписано додаток до Меморандуму, що встановлює граничний обсяг експорту пшениці на рівні 20,2 млн.т. На черзі – кукурудза.

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