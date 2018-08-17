В Україні вдарили санкціями по продавцях російських книг

У Києві на книжковому ринку "Петрівка" оштрафували продавців за поширення книг, ввезених з Російської Федерації без дозвільних документів.

Адміністративно-господарські санкції застосовані до ФОП Перчак В.В. та ФОП Путівський В.А., йдеться на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Зокрема фізосіб оштрафували на 37,2 тисячі гривень. Книги, які поширювалася без дозвільних документів, вилучили з обігу.

При цьому, в разі повторного порушення чинного законодавства, сума штрафу складе вже 186,1 тисячі гривень.

Рішення про накладення адміністративно-господарського штрафу може бути оскаржене суб'єктом господарювання протягом 10 робочих днів із дня отримання.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року набув чинності закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні запропонували застосувати санкції щодо 192 російських книг. Санкції торкнуться видавництв, у діяльності яких є систематичні ознаки антиукраїнського характеру.