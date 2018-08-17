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В Україні вдарили санкціями по продавцях російських книг

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У Києві на книжковому ринку "Петрівка" оштрафували продавців за поширення книг, ввезених з Російської Федерації без дозвільних документів.

Адміністративно-господарські санкції застосовані до ФОП Перчак В.В. та ФОП Путівський В.А., йдеться на сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Зокрема фізосіб оштрафували на 37,2 тисячі гривень. Книги, які поширювалася без дозвільних документів, вилучили з обігу.

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При цьому, в разі повторного порушення чинного законодавства, сума штрафу складе вже 186,1 тисячі гривень.

Рішення про накладення адміністративно-господарського штрафу може бути оскаржене суб'єктом господарювання протягом 10 робочих днів із дня отримання.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року набув чинності закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні запропонували застосувати санкції щодо 192 російських книг. Санкції торкнуться видавництв, у діяльності яких є систематичні ознаки антиукраїнського характеру.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
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Моня
Моня
Ну вот! А наша нынешняя украинская власть заявляет что у нас нет дискриминации на национально-культурной почве. Появился ещё один серьёзный повод для обращения в Страсбургский суд.
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1
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ОГУЛЬНО НЕЛЬЗЯ ПОДХОДИТЬ.ЕСТЬ РАЗНЫЕ КНИГИ И ТУПО ШТРАФОВАТЬ НЕЛЬЗЯ...
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2
1
Капительман Юлий
Капительман Юлий
Ну что тут скажешь... Идиоты.
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