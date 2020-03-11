В Україні в.о. міністра енергетики став ексменеджер ДТЕК Віталій Шубін

Виконувачем обов'язків голови Міністерства енергетики та захисту довкілля України став Віталій Шубін.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів. Рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду у вівторок, 10 березня. До цього Шубін був першим заступником міністра енергетики.

Нагадаємо, Кабмін також призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра економіки Павла Кухту.

Віталій Шубін

Що відомо про нового керівника міністерства

Шубіну 36 років. Має кваліфікацію юриста (Київський університет туризму, економіки та права) та магістра державного управління (Національна академія державного управління при Президентові України).

Загальний стаж роботи складає понад 14 років.

З 2004 до 2011 року працював на різних посадах у департаменті правового забезпечення ДП "Енергоринок".

З жовтня 2011 року до червня 2012 року був головним головним спеціалістом відділу взаємодії з державними компаніями DTEK Power Trade, яка входить до компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

З червня 2012 року до жовтня 2014 року Шубін обіймав посаду головного спеціаліста відділу регуляторної роботи, менеджера відділу з регуляторної роботи, менеджера, начальника відділу із супроводження регуляторних проєктів ДТЕК.

З листопада 2014 року до листопада 2016 року був керівником юридичного департаменту, заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проєктів компанії "Енергетичні ресурси України".

Протягом 2017-2018 років працював директором, директором за сумісництвом ТОВ "Арцизька вітрова електростанція", а також очолював за сумісництвом ТОВ "Ізмаїльська вітрова електростанція", ТОВ "Кілійська вітрова електростанція", ТОВ "Суворівська вітрова електростанція" на Одещині.

З лютого 2018 року і до призначення першим заступником міністра Шубін працював директором ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова електростанція".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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