В Україні уклали найбільшу металургійну угоду: що це змінить

Найбільша металургійна компанія країни група "Метінвест" викупила чверть шахтоуправління "Покровське".

На початку серпня 2018 року група опосередковано увійшла до складу акціонерів шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринської збагачувальної фабрики (обидва активу знаходяться в Покровське, на підконтрольній Україні території), пише НВ.

За 24,99% акцій "Покровського" "Метінвест" заплатив $190 млн. За оцінками Eavex Capital, вся компанія сьогодні коштує $ 900 млн - $1,1 млрд. Таким чином, актив був куплений за ринковою ціною.

Раніше шахтоуправління належало скандальному олігархові Віктору Нусенкису, відомому своїми проросійськими поглядами.

"Метінвест" рік тому втратив активи на непідконтрольній території, серед яких був і його єдиний український виробник вугілля - Краснодонвугілля (Луганська область). Тому придбання нового вугільного підприємства на підконтрольній Україні території є логічним кроком для компанії.

"Зрозуміло, що власники "Метінвесту" вибудовують технологічну вертикаль для свого, перш за все, металургійного бізнесу. Для успішного розвитку їм потрібно максимум власної сировини і ресурсів", - пояснив в коментарі OBOZREVATEL глава Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, угода буде мати ряд плюсів як для компанії, так і для України в цілому.

"Яких плюсів можна очікувати? Це відновлення повноцінної роботи підприємства, збільшення кількості робочих місць. Відповідно, з часом це призведе до збільшення податкових надходжень до бюджету від цього підприємства", - підсумував Новак.

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