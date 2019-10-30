В Україні скасують трудові книжки: Дубілет озвучив конкретні терміни

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вже підготував законопроєкт і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

"Ми зібрали чат, колеги написали законопроект і постанову, ми тиждень тому пустили їх в роботу", – повідомив він в інтерв'ю "Економічній правді .

Міністр Кабінету міністрів також зазначив, що відповідну ініціативу можуть реалізувати вже до кінця року.

"Я познайомився з головою Пенсійного фонду, він мені показав, як працює їх електронна система. Виявляється, в Пенсійному фонді з 2000 року все в електронній формі. У них, до речі, крута система", – резюмував Дубілет.

Міністр Кабінету міністрів зазначив, що відповідну ініціативу можуть реалізувати вже до кінця року

Як писав OBOZREVATEL:

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок.

Замість них з'являться електронні документи з інформацією про стаж співробітника.

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