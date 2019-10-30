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30 жовтня • оновлено в 13:03
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В Україні скасують трудові книжки: Дубілет озвучив конкретні терміни

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вже підготував законопроєкт і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

"Ми зібрали чат, колеги написали законопроект і постанову, ми тиждень тому пустили їх в роботу", – повідомив він в інтерв'ю "Економічній правді .

Міністр Кабінету міністрів також зазначив, що відповідну ініціативу можуть реалізувати вже до кінця року.

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"Я познайомився з головою Пенсійного фонду, він мені показав, як працює їх електронна система. Виявляється, в Пенсійному фонді з 2000 року все в електронній формі. У них, до речі, крута система", – резюмував Дубілет.

Міністр Кабінету міністрів зазначив, що відповідну ініціативу можуть реалізувати вже до кінця року

Міністр Кабінету міністрів зазначив, що відповідну ініціативу можуть реалізувати вже до кінця року

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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