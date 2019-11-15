В Україні скасують монополію на спирт: "Слуга народу" зробила перший крок

Монобільшість Верховної Ради в п'ятницю, 15 листопада, підтримала законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту.

Зокрема, за документ №2300 в першому читанні проголосували 293 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту.

Одночасно з цим парламентарі підтримали скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання наполовину.

Документ передбачає можливість суб'єктам господарювання виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Таким чином, у разі набрання законом чинності державну монополію на виробництво спирту скасують вже з 1 січня 2020 року.

Однак імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені урядом держпідприємства.

Монобільшість Верховної Ради в п'ятницю, 15 листопада, підтримала законопроєкт про скасування з державної монополії на виробництво спирту

Монобільшість Верховної Ради в п'ятницю, 15 листопада, підтримала законопроєкт про скасування з державної монополії на виробництво спирту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні контрафактний спирт продають на ринках, в магазинах і навіть у мережі. Такий напій може коштувати життя. Щорічно десятки українців помирають від отруєння неякісним алкоголем.

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