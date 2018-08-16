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В Україні запропонували вилучати євроавто

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В Україні за порушення правил дорожнього руху у водіїв авто на єврономерах потрібно вилучати машину на штрафмайданчик.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив голова громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала. За його словами, питання єврономерів давно вже перейшло у політичну площину, тому його потрібно швидше вирішити у правовому полі.

"Хто порушує ПДР, потрапляє в базу поліції. Якщо ти не сплатив штраф, то при першій же зупинці авто вилучають правоохоронці на майданчик. Чому цього не відбувається з машинами на єврономерах? Якщо вони заїжджають тимчасово за документами, але не виїжджають за межі країни, чому ці машини не вилучають? Їм роблять попередження, складають протоколи, але сама машина залишається у власника", – ставить питання громадський діяч.

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Проте Бочкала вважає, що теперішні мита на ввезення авто є занадто великими.

"Якщо ти ввозиш машину преміум-класу, то мито повинно бути високим. Якщо авто бюджетне, то дійсно потрібно переглянути підхід і знизити податок. У даному випадку автомобіль не розкіш, а засіб пересування", – пояснив позицію голова організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за основу 13 липня прийняли законопроект №8487, який значно знижує вартість розмитнення автомобілів. Причому, чим новіша машина, тим менше за неї доведеться заплатити. Для прикладу, якщо раніше за авто з двигуном внутрішнього згоряння 2 тис. куб. см, віком 5 років і вартістю 5 тис. євро при розмитненні потрібно було віддати 5,5 тис. євро, за новими правилами – всього 2,6 тис. євро.

У другому читанні документ Верховна Рада розгляне уже восени. А діяти нові правила почнуть тільки після того, як уже прийнятий закон підпише президент.

Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Авто на єврономерах
Особа
Роман Бочкала
Об'єкт
еврономера
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