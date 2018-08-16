В Україні запропонували вилучати євроавто

В Україні за порушення правил дорожнього руху у водіїв авто на єврономерах потрібно вилучати машину на штрафмайданчик.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив голова громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала. За його словами, питання єврономерів давно вже перейшло у політичну площину, тому його потрібно швидше вирішити у правовому полі.

"Хто порушує ПДР, потрапляє в базу поліції. Якщо ти не сплатив штраф, то при першій же зупинці авто вилучають правоохоронці на майданчик. Чому цього не відбувається з машинами на єврономерах? Якщо вони заїжджають тимчасово за документами, але не виїжджають за межі країни, чому ці машини не вилучають? Їм роблять попередження, складають протоколи, але сама машина залишається у власника", – ставить питання громадський діяч.

Проте Бочкала вважає, що теперішні мита на ввезення авто є занадто великими.

"Якщо ти ввозиш машину преміум-класу, то мито повинно бути високим. Якщо авто бюджетне, то дійсно потрібно переглянути підхід і знизити податок. У даному випадку автомобіль не розкіш, а засіб пересування", – пояснив позицію голова організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за основу 13 липня прийняли законопроект №8487, який значно знижує вартість розмитнення автомобілів. Причому, чим новіша машина, тим менше за неї доведеться заплатити. Для прикладу, якщо раніше за авто з двигуном внутрішнього згоряння 2 тис. куб. см, віком 5 років і вартістю 5 тис. євро при розмитненні потрібно було віддати 5,5 тис. євро, за новими правилами – всього 2,6 тис. євро.

У другому читанні документ Верховна Рада розгляне уже восени. А діяти нові правила почнуть тільки після того, як уже прийнятий закон підпише президент.