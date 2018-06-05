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В Україні різко подорожчав євро

1.7тЧитати новину російською

Національний банк України у вівторок, 5 червня, послабив курс гривні по відношенню до євро.

Зокрема, офіційний курс гривні до європейської валюти був встановлений на рівні 30,67 грн/€, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, євро в порівнянні з попереднім робочим днем подорожчав на 20 копійок.

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У той же час курс долара виріс на 2 копійки до 26,13 грн/$.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки у 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S&P у своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.

Також стало відомо, що чекає курс долара в Україні цього літа.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "Обозреватель".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
національний банк України
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