В Україні можуть подешевшати опалення і гаряча вода: що відомо

В Україні постанова Кабінету міністрів про встановлення граничних значень тарифів на опалення і постачання гарячої води для населення набуло чинності.
Документом передбачається, що обмеження діятимуть у період опалювального сезону 2019-2020 років, повідомляє "Сегодня".
Згідно з постановою, для жителів міст обласного значення та Києва тариф на постачання теплової енергії для будинків, обладнаних приладами обліку, має становити не більш ніж 1400 грн за 1 Гкал (з ПДВ), а для будинків без лічильників тепла – 35,21 грн за 1 кв. м (з ПДВ).
Тариф на постачання гарячої води за наявності працюючих рушникосушарок – 83,66 грн/1 куб. м, за відсутності рушникосушарок – 75,74 грн/1 куб. м (всі – з урахуванням ПДВ).
Тарифи, що встановлюються місцевими компаніями-постачальниками, можуть бути нижчими за наведені показники, але не можуть їх перевищувати.
Якщо нинішні тарифи вищі – місцевим адміністраціям та радам доручено вжити заходів для їхнього зниження до 1 вересня.
За словами експертів, після виходу цієї постанови суми у платіжках споживачів повинні зменшитися, оскільки в більшості регіонів тарифи істотно перевищують встановлену урядом "стелю".
Зокрема зараз у Києві тариф на опалення становить 1654,41 грн за 1 Гкал. Якщо він буде знижений до граничних 1400 грн, то економія складе 15%.
Постанова про встановлення граничних значень тарифів на опалення і постачання гарячої води набула чинності
"Сегодня"
Постанова про встановлення граничних значень тарифів на опалення і постачання гарячої води набула чинності
"Сегодня"
Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.
14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.
НАК і уряд вже досягли угоди про зниження вартості газу у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.
14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона складе 5553,89 гривні за тисячу кубометрів. Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника і вартості доставки.
Таким чином, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам і постачає споживачам по ПСО, зменшиться на 7,3%. Це на 436,11 гривні менше у порівнянні з травнем.
В результаті вартість опалення і гарячої води може в середньому по країні знизитися на 15-20%.
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