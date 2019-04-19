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В Україні показали, як змінилися зарплати військових із 2014 року

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В Україні в 2014 році солдат-стрілок поза зоною проведення антитерористичної операції отримував виплату в розмірі 2,3 тис. гривень.

У перші два роки бойових дій на Донбасі зарплата військовослужбовців була на 30% менша, ніж середня зарплата українців, йдеться у Telegram-каналі "НачШтабу".

Уже в 2016 році грошове забезпечення військових зросло на 35% порівняно з середньою зарплатою – до 7 тис. гривень.

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З 2018 по 2019 роки зарплати військових не із зони проведення АТО виросли на 26,2% – з 9 до 11 тис. гривень.

Бійці в зоні АТО на другій і третій лініях оборони в 2014 році отримували 5,6 тис. гривень. Зростання виплат на 45% відбулося у 2017 році, коли солдати почали отримувати 11,5 тис. гривень.

У 2018 році виплати підняли ще на 40% – до 13,5 тис. гривень, а в 2019 році відбулося підвищення виплат на 25% – до 16,8 тис. гривень.

Військові на передовій спочатку отримували такі ж виплати, як і бійці на другий і третій лініях оборони – 5,6 тис. гривень. У 2016 році військовослужбовцям підняли виплати майже на 100% – до 11,2 тис. гривень.

У 2017 році виплати зросли на 51,8% і склали 19 тис. гривень, а зараз солдат-стрілок на першій лінії оборони отримує 23,5 тис. гривень на місяць.

В Україні показали, як змінилися зарплати військових із 2014 року

Telegram-канал "Начштабу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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