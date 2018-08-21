В Україні подорожчали ходові продукти: названі ціни

В Україні за останні 10 місяців подорожчали популярні продукти: борошно, ковбаси, соняшникова олія, молоко, хліб, вершкове масло, капуста, свинина, яловичина, цибуля, макарони, картопля.

Такою інформацією поділились на офіційній платформі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Вони показали середні ціни українських магазинів. Згідно з даними моніторингу, з листопада 2017 року ціни на продукти зросли на 5%.

Свинина подорожчала на 16,04% - з 92,18 грн до 114,45 грн за кг. Головна причина - зростання цін на корми, велика частина з яких - зернові. Яловичина за 10 місяців подорожчала на 15,21%. Молокопродукти продовжують дорожчати. Наразі їх вартість виросла на 10%.

Що стосується соняшникової олії, то вартість 1 літра на сьогоднішній день складає в середньому 38,9 грн. Разом із тим, з листопада 2017 року воно додало в ціні 6,5%.

Підйом ціни на овочі (цибуля, картопля, капуста) обумовлено посухою. Перший урожай хліба виявився вдвічі нижчим за торішній через те, що колос не встиг налитися через відсутність дощів. А коли дощі в Україні почалися, для пшениці було вже пізно. Хліб подорожчав уже до 20,09%. У зв'язку з цим, макарони і борошно також покажуть зростання в магазинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 1,5 рази злетять тарифи на електроенергію. Цього року тарифи не переглядатимуть, подорожчання очікується в липні 2019 року.