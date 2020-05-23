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23 травня • оновлено в 16:15
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В Україні подорожчала електроенергія

7.4т
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В Україні за 20 днів травня подорожчала електроенергія порівняно з аналогічним періодом квітня 2020 року.

Про це повідомляє ДП "Оператор ринку". Мова йде саме про середньозважену ціну купівлі-продажу електричної енергії "на добу наперед".

Ціна за травень без ПДВ становить 1 348,80 грн/МВт.год, що на 7,68% вище, ніж за 20 днів квітня та на 6,62% вище, ніж за квітень в цілому.

При тому саме на внутрішньодобовому ринку ціна на таку електроенергію уже становить 1 258,33 грн/МВт.год. Що на 1,17% вище за ціну аналогічного періоду квітня та на 2,42% вище, ніж за квітень в цілому.

Ціна на електрику

Ціна на електрику

Ринок "на добу вперед" (РДН) – сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами.

Внутрішньодобовий ринок – сегмент ринку, на якому купівля‐продаж електроенергії здійснюється безперервно після завершення торгів на РДН та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть. Втім, влада не виключає подальшого подорожчання.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
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