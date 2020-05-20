В Україні подешевшав долар: курс наближається до психологічної позначки

Водночас євро не поспішає знижуватися щодо гривні та тримається на високих позначках

Офіційна гривня за два тижні сильно зміцнилася щодо долара

Долар все сильніше дешевшає та наближається до психологічної позначки в 26 грн

Курс долара на 20 травня встановлено на позначці 26,51 грн/$. Американська валюта подешевшала на 6 копійок за добу. За останні два тижні гривня суттєво зміцнилася щодо долара.

Євро водночас зупинилося на позначці 29,02 грн, що на 22 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Про це зазначено на сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 20 травня

100 доларів США – 2651 грн (-6 коп.)

100 євро – 2902 грн (+22 коп.)

Курс валют Скриншот

Курс валют Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 26,47 грн/$

Продаж – 26,70 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро:

Купівля – 28,6 грн/€

Продаж – 29,1 грн/€

Курс євро в банках Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,5 грн/$

Продаж – 26,65 грн/$

Курс долара в обмінниках Скриншот

Євро:

Купівля – 28,6 грн/€

Продаж – 29,00 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,62 грн/$

Продаж – 26,66 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро:

Купівля – 28,8 грн/€

Продаж – 28,87 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк встановив офіційний курс долара на 19 травня на позначці 26,57 грн/$.

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