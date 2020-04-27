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27 квітня • оновлено в 13:47
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В Україні подешевшала електроенергія, але до європейських цін ще далеко

1.8т
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В Україні середньозважена добова ціна електроенергії станом на 27 квітня знизилася майже на 8% в порівнянні з 20 квітня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку". Згідно з отриманими даними, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) знизилася на 7,8%, або на 110 гривень/ МВт-год до 1 114 гривень/МВт-год в порівнянні з 20 квітня.

Разом з тим, якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціни на електроенергію перевищують ціни у Норвегії (6 євро/МВт-год) в 6,3 рази, у Швеції (7,76 євро / МВт-год) – в 4,9 рази, в Данії (24,56 євро/МВт-год) – на 54,7%, у Франції (19,99 євро / МВт-год) - на 90%, в Німеччині (25,5 євро/МВт-год) - на 52,2% і Австрії (25,18 євро/МВт-год) – на 50,9%.

В Україні ціни на електроенергію в шість разів вище, ніж у Норвегії

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 8,5%, або на 3,02 євро/ Вт-год до 32,64 євро/МВт-год (957,35 гривень/МВт-год).

Раніше OBOZREVATEL писав, що економіку України "лихоманить" через те, що великий бізнес змушений платити за енергію за завищеними цінами, оплачуючи тим самим різницю в тарифах для побутових споживачів.

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Місце
Україна
Тег
тарифи
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
надо повысить еще,минмуи в десять раз!иначе неевропа.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну да и и каждый день кричат что нужно повысить еще иначе все пропало
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Економіка

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