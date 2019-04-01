В Україні почали відключати опалення: в яких містах

В Україні в деяких містах вже почали відключати опалення, незважаючи на той факт, що опалювальний сезон офіційно закінчується 15 квітня.

У Херсоні днем ​​закінчення опалювального сезону для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури і спорту, житлового фонду, підприємств і організацій згідно з розпорядженням вважається 31 березня.

На сайті міськради Одеси вказано, що в понеділок, 1 квітня, в місті завершується опалювальний сезон.

Крім того, 1 квітня у Дніпрі завершується опалювальний сезон. На сайті міськради йдеться про закінчення опалювального сезону у 2018-2019 роках 1 квітня. Таке рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 квітня знижується ціна на газ для побутових споживачів на 2%. При цьому не встановлюється максимально можлива торгова націнка постачальника.

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