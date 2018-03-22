В Україні підвищили ціни на газ

НАК "Нафтогаз" України з 1 квітня підвищує вартість газу для промислових споживачів на 7,4-9,8%.

"Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з "Нафтогазом", - йдеться на офіційному сайті національної акціонерної компанії.

Зокрема, промислові споживачі з обсягами закупівлі більш 50 тис. кубометрів на умовах передоплати заплатять 7225 грн/куб. м без ПДВ, а при оплаті протягом місяця або після періоду поставки газу - 7953 грн/куб. м без ПДВ.

Споживачі, які закуповують менше 50 тис. кубометрів, заплатять 7953 грн/куб. м без ПДВ, як і підприємства-посередники.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, наскільки в Україні може вирости тариф на газ і на що це вплине.