В Україні підвищили тариф на газ для населення: скільки платитимемо

В Україні з 1 червня ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість).

Зокрема, вартість блакитного палива для українців підніметься на 4,6% або 38 копійок за кубометр (з урахуванням ПДВ), повідомляють "Українські новини".

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підготувала і розіслала газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень за кубометр", – йдеться у доповненні до договорів купівлі-продажу газу.

Опубліковано доповнення до договорів купівлі-продажу газу "Українські новини"

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

Ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але воно передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

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