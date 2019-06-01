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В Україні підвищили тариф на газ для населення: скільки платитимемо

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В Україні з 1 червня ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість).

Зокрема, вартість блакитного палива для українців підніметься на 4,6% або 38 копійок за кубометр (з урахуванням ПДВ), повідомляють "Українські новини".

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підготувала і розіслала газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень за кубометр", – йдеться у доповненні до договорів купівлі-продажу газу.

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Опубліковано доповнення до договорів купівлі-продажу газу

Опубліковано доповнення до договорів купівлі-продажу газу

"Українські новини"

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

Ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр

Ціна на природний газ для населення зросте до 8,6 гривень за кубометр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але воно передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вище встановленого Кабміном рівня.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
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Звон Владимир
Звон Владимир
Ні обіцянок , ні пробачень! Перша обіцянка вже працює. А як ви хотіли , 73 %?. Куштуй....ТЕ!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Каждый день : Подорожает, подешевеет, подорожает, подешевеет! 🐷😆
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васильевич василий
васильевич василий
Хохлов опять наепли
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