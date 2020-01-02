В Україні підвищили мінімалку: як це вплине на пенсії та податки

В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня підвищилася до 4723 грн.
Це на 13,2% або 550 грн більше, ніж у 2019 році. Відповідна сума встановлена в законі про державний бюджет на 2020 рік.
Разом зі зростанням мінімальних зарплат збільшиться і розмір оподаткування фізосіб-підприємців.
Перша група єдиного податку:
Єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму (210,2 грн);
ЄСВ – 1039,06 грн (22% мінімальної зарплати);
Всього – 1249,26 грн.
Друга група єдиного податку:
Єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (944,6 грн);
ЄСВ – 1039,06 грн;
Всього – 1983,66 грн.
Третя група:
Єдиний податок – 5% доходу;
ЄСВ – 1039,06 грн;
Всього – 1039,06 + 5% доходу.
Одночасно з цим для працюючих українців виростуть відрахування з мінімалки.
Податок на прибуток:
Було: 751,14 грн;
Буде: 850,14 грн.
ЄСВ:
Було: 918,06 грн;
Буде: 1039,06 грн.
Військовий збір:
Було: 62,5 грн;
Буде: 70,8 грн.
Всього:
Було: 1731,79 грн;
Буде: 1960,04 грн.
Зростання мінімалки також впливає на податок для українців, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів.
У 2019 році податок сплачувався з урахуванням мінімалки за 2018-й. Тобто за квартиру площею в 100 квадратів потрібно було заплатити до 2,2 тис. грн. А ось в наступному році за таку ж квартиру доведеться віддати вже 2,5 тис. грн.
Крім того, разом з підвищенням зарплат з 1 січня зросте виплата для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Згідно із законом вони мають право на виплату в розмірі від 40% мінімалки – 1889 грн.
В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня підвищилася до 4723 гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 тисяч гривень, то в оптимістичному може бути до 18 тисяч гривень.
У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:
12 497 гривень у 2020 році;
14 187 гривень у 2021 році;
16 047 гривень у 2022 році.
Водночас мінімальна зарплата у 2020 році складе 4723 гривні. Таким чином, мінімалку підвищать всього на 540 гривень.
При цьому на 9-16% – зростуть зарплати бюджетників. Зокрема учителям виплати підвищать на 9%, а поліцейським і Нацгвардії – на 10%.
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