В Україні підвищили мінімалку: як це вплине на пенсії та податки

В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня підвищилася до 4723 грн.

Це на 13,2% або 550 грн більше, ніж у 2019 році. Відповідна сума встановлена в законі про державний бюджет на 2020 рік.

Разом зі зростанням мінімальних зарплат збільшиться і розмір оподаткування фізосіб-підприємців.

Перша група єдиного податку:

Єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму (210,2 грн);

ЄСВ – 1039,06 грн (22% мінімальної зарплати);

Всього – 1249,26 грн.

Друга група єдиного податку:

Єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (944,6 грн);

ЄСВ – 1039,06 грн;

Всього – 1983,66 грн.

Третя група:

Єдиний податок – 5% доходу;

ЄСВ – 1039,06 грн;

Всього – 1039,06 + 5% доходу.

Одночасно з цим для працюючих українців виростуть відрахування з мінімалки.

Податок на прибуток:

Було: 751,14 грн;

Буде: 850,14 грн.

ЄСВ:

Було: 918,06 грн;

Буде: 1039,06 грн.

Військовий збір:

Було: 62,5 грн;

Буде: 70,8 грн.

Всього:

Було: 1731,79 грн;

Буде: 1960,04 грн.

Зростання мінімалки також впливає на податок для українців, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів.

У 2019 році податок сплачувався з урахуванням мінімалки за 2018-й. Тобто за квартиру площею в 100 квадратів потрібно було заплатити до 2,2 тис. грн. А ось в наступному році за таку ж квартиру доведеться віддати вже 2,5 тис. грн.

Крім того, разом з підвищенням зарплат з 1 січня зросте виплата для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Згідно із законом вони мають право на виплату в розмірі від 40% мінімалки – 1889 грн.

В Україні мінімальна заробітна плата з 1 січня підвищилася до 4723 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 тисяч гривень, то в оптимістичному може бути до 18 тисяч гривень.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

Водночас мінімальна зарплата у 2020 році складе 4723 гривні. Таким чином, мінімалку підвищать всього на 540 гривень.

При цьому на 9-16% – зростуть зарплати бюджетників. Зокрема учителям виплати підвищать на 9%, а поліцейським і Нацгвардії – на 10%.

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