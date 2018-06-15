В Україні підвищать мінімальну зарплату: в Кабміні назвали дату і суму

В Україні до кінця 2018 року мінімальну заробітну плату підвищать як мінімум до рівня 4200 грн.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив віце-прем'єр Павло Розенко. "Коли ми говоримо про те, чи в цьому році буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що ініціатива, яку проголосили все ж не політичні сили, а президент України Петро Порошенко, як мінімум, підняти до 4200 грн буде реалізована. Ми зробимо цей крок", - заявив політик.

При цьому Розенко впевнений, що друкувати гроші для такого кроку не потрібно, а саме підвищення мінімальної зарплати не вплине на рівень інфляції в Україні. "Ми будемо робити кроки відповідно до реальної економічної ситуації", - додав урядовець.

Зазначимо, драйвером зростання заробітних плат може стати підвищення мінімалки. На даний момент вона становить 3723 грн. Ця сума не відповідає ані стандартам Міжнародної організації праці, ані Конституції. "Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло", - йдеться у 48-й статті Конституції.

Достатній рівень визначає Міністерство соціальної політики. Так, прожитковий мінімум для працездатного становить 4,2 тис. грн. Українці, які заробляють менше, не можуть забезпечити себе мінімальним набором товарів і послуг і перебувають за межею бідності.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальна зарплата має становити близько 60% середньої. З одного боку, такий рівень мінімалки не стане важким тягарем, а з іншого - забезпечить працюючим гарантію гідної оплати праці. З огляду на те, що середня зарплата вже вища за 8,4 тис. грн, мінімальна має бути на рівні від 5 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як можуть вирости зарплати українців у найближчі кілька років.