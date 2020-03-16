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16 березня • оновлено в 13:35
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В Україні підприємців збираються звільнити від податків через коронавірус

1.6т
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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики напрацював низку законодавчих ініціатив для підтримки вітчизняного бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на погоджувальній раді.

"Ми працювали на вихідних у комітеті над законопроектами щодо зменшення та підтримки вітчизняного бізнесу. По-перше, звільнення від будь-якої відповідальності за порушення, вчинені протягом двох-трьох місяців, тобто в період введення або який може бути введений як карантин, в тому числі від пені. Звільняємо на два місяці самозайнятих осіб від сплати ЄСВ, оскільки вони можуть не працювати в цей період ", - сказав Гетманцев.

В Україні підприємців збираються звільнити від податків через коронавірус

Також, за його словами, буде призупинено проведення будь-яких перевірок до 1 липня, декларація від фізичних осіб приймається до 1 липня, земельний податок на податок на нерухоме майно (який використовується у підприємницькій діяльності) не сплачується до кінця травня.

Крім цього, фіскалізацію планують перенести на три місяці, а виплати за вимушений простій звільняються від податку на доходи фізичних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дірку в бюджеті у розмірі 16 млрд грн за 2020 року планують покривати за рахунок боротьби з недобросовісними платниками податків. У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

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Теми
Податки в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
податки
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