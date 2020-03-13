В Україні перевірять ціни на медичні маски і покарають спекулянтів

Уряд доручив Антимонопольному комітету перевірити ціни на засоби індивідуального захисту в Україні на тлі спалаху коронавірусної інфекції.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1".

медична маска

"Є доручення прем'єр-міністра Антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються у протидії захворюванню коронавирусной інфекції", - заявив Ляшко.

Заступник міністра стверджує, що спекулянти будуть притягнуті до відповідальності. На цю тему вже було проведено нараду з представниками Антимонопольного комітету. "Якщо такі факти будуть встановлені, то будуть певні стягнення або санкції до порушників законодавства", - підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус в Україні заробляють шахраї: маски злетіли в ціні і пропали з аптек. Брак масок спостерігається в країні вже близько місяця, подекуди ще можна знайти товар у наявності, але в основному ситуація плачевна.

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