В Україні озвучили умову зняття водної блокади Криму

Україна відновить постачання до анексованого Криму води з Дніпра тільки після деокупації півострова Росією.

Про це заявив в ефірі ObozTV екс-перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов, коментуючи бажання окупантів провести переговори з Україною про постачання води.

Гданов нагадав, що Північнокримський канал був побудований у 1963 році, щоб забезпечити водою Автономну Республіку Крим. Вода з Дніпра призначалася для розвитку промисловості, сільського господарства, а також поповнювала підземні води Криму.

"Зараз окупанти незаконно бурять дуже глибокі свердловини, йде засолення грунтів. З водопостачанням для особистого користування громадян питань немає, але з часом це питання може загостритися", – вважає він.

"Що стосується водопостачання – інженерна споруда запуститься виключно після деокупації півострова, коли буде відновлення суверенітету над територією. Це наш важіль тиску на агресора для звільнення тимчасово окупованих територій", – підкреслив ексчиновник.

За його словами, окупанти відповідно до міжнародних норм мають нести повну відповідальність за забезпечення водою території і громадян.

"Після того, як територія буде звільнена, претензії будуть виставлені безпосередньо країні-агресору, вони будуть компенсувати всі витрати, пов'язані з відновленням роботи Північнокримського каналу", – зазначив Гданов.

"Ми повинні тиснути, щоб Крим був непосильним тягарем для Росії. А потім вони його звільнять. Такий важіль, як перекриття каналу, повинен працювати для звільнення територій... Якщо ми будемо запускати воду, ми будемо сприяти окупаційному режиму", – додав він .

Північнокримський канал Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана "влада" анексованого Криму заявили про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

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