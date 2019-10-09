В Україні оголосили у розшук ексвласника великого банку

Державне бюро розслідувань оголосило у розшук екснардепа, колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

Про це директор ДБР Роман Труба повідомив агентству "Українські новини". "Його оголошено у розшук", – сказав Труба.

За словами директора ДБР, вживаються заходи для оголошення Жеваго у міждержавний розшук, а також для обрання йому заочного запобіжного заходу у вигляді арешту.

У реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, Жеваго наразі немає.

Костянтин Жеваго skelet-info.org

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

При цьому також 5 серпня у ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Зазначалося, що причетним до схеми може бути один із екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

27 вересня Державне бюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго.

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