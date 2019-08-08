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В Україні обвалилися ціни на автогаз: скільки коштує пальне

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В Україні на АЗС середні ціни на газ для автомобілів знизилися на 50 копійок.

Зокрема, у четвер, 8 серпня, автогаз продається у середньому по 11,17 гривні, повідомляє ТСН.

Мінімальна вартість на мережевих АЗС – 9,95 гривні, максимальна – 12,39 гривні.

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Водночас середні ціни на бензин і дизельне пальне залишилися незмінними.

Літр бензину категорії А-95 коштує у середньому 29,09 гривні. Залежно від заправок, ціна на пальне коливається від 26,69 гривні до 31,49 гривні.

Літр дизпального обійдеться у середньому в 27,24 гривні. Мінімальна вартість – 24,49 гривні, максимальна – 29,99 гривні.

Середні ціни на газ для автомобілів знизилися на 50 копійок

Середні ціни на газ для автомобілів знизилися на 50 копійок

"Економічна правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, АЗС за останній місяць знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні.

У результаті в перші дні серпня заправити повний бак на 48 літрів бензином А-95 обійдеться на 64 гривні дешевше, ніж місяць тому.

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Теми
Бензин в Україні Автогаз
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Україна
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