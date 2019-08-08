В Україні обвалилися ціни на автогаз: скільки коштує пальне

В Україні на АЗС середні ціни на газ для автомобілів знизилися на 50 копійок.

Зокрема, у четвер, 8 серпня, автогаз продається у середньому по 11,17 гривні, повідомляє ТСН.

Мінімальна вартість на мережевих АЗС – 9,95 гривні, максимальна – 12,39 гривні.

Водночас середні ціни на бензин і дизельне пальне залишилися незмінними.

Літр бензину категорії А-95 коштує у середньому 29,09 гривні. Залежно від заправок, ціна на пальне коливається від 26,69 гривні до 31,49 гривні.

Літр дизпального обійдеться у середньому в 27,24 гривні. Мінімальна вартість – 24,49 гривні, максимальна – 29,99 гривні.

Середні ціни на газ для автомобілів знизилися на 50 копійок "Економічна правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, АЗС за останній місяць знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні.

У результаті в перші дні серпня заправити повний бак на 48 літрів бензином А-95 обійдеться на 64 гривні дешевше, ніж місяць тому.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram